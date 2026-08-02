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Kaynak: Haber Merkezi

1993 yılında Bingöl'de 33 askerin şehit düştüğü saldırıda yaralanarak gazi olan Erdal Özdemir, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Özdemir için Pamukkale ilçesine bağlı Karakova Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erdal Özdemir'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze törenine Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, silah arkadaşları ve çok sayıda hemşehrisi katıldı.

GÜVENPARK'TAKİ EYLEME KATILIYORDU

Er Şehit ve Er Gaziler Platformu üyeleri, 20 gündür Ankara Güvenpark'ta er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları taleplerinin karşılanması için eylem yapıyordu.

Bu eyleme katılan Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından memleketi Denizli'ye götürülürken yolda yaşamını yitirmişti.