Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yürütülen insani yardım ve kalkınma projelerini yerinde denetledi.

TİKA EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ'NE ZİYARET

Bakan Fidan, kamp bölgesinde yer alan TİKA Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezde eğitim gören Arakanlı çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Fidan, çocuklarla yakından ilgilendi.

Program kapsamında merkez bünyesindeki TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi’ni de gezen Bakan Fidan, teknoloji eğitimi alan öğrencilerle sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Arakanlı mülteci çocuklardan oluşan bir koro, Bakan Fidan için hazırladıkları Türkçe bir eseri seslendirdi. Çocukların performansını büyük bir beğeniyle dinleyen Fidan, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

MERKEZİN BAHÇESİNE FİDAN DİKTİ

Türkiye'nin bölgedeki kalıcı desteğini ve dostluğunu simgelemesi amacıyla Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi’nin bahçesine fidan diken Bakan Hakan Fidan, Türkiye’nin mazlum ve mağdur coğrafyalardaki insani diplomasi faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Ziyaret, kamptaki yardım koordinasyonuna ilişkin yetkililerden alınan brifingin ardından sona erdi.