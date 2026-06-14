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Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görev alan Jandarma Genel Komutanlığının, fedakârlık, disiplin ve yüksek sorumluluk bilinciyle devletin en önemli kurumları arasında yer aldığını ifade etti.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kültürel tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ve ülkemize ait kültür varlıklarının izinin sürülerek yeniden vatan topraklarına kazandırılması süreçlerinde de Jandarma Teşkilatımızla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu alandaki değerli destekleri ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Görevi başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm jandarma personelimize aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."