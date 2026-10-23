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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne’nin Roma döneminden günümüze ulaşan tek sur kulesinde ziyarete açılan Makedonya Kule Müzesi’nde incelemeler yaptı. Müze, dört ayda 18 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yaklaşık 2 bin 200 yıllık Odysseus heykel başının da aralarında bulunduğu eserlerle kentin tarihini ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi ve Muradiye Mevlevihanesi’nin açılışlarını gerçekleştirmek üzere geldiği kentte ilk olarak Makedonya Kule Müzesi’nde incelemeler yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla restorasyonu tamamlanarak geçtiğimiz temmuz ayında ziyarete açılan müzeyi gezen Ersoy, sergilenen eserler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ersoy’a, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

18 BİN ZİYARETÇİYE KAPILARINI AÇTI

Bakan Ersoy, Edirne programı kapsamında Valiliği de ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Edirne’nin binlerce yıllık köklü geçmişine tanıklık eden tarihi Makedonya Kulesi, gerçekleştirilen müze dönüşümünün ardından kentin en gözde kültür duraklarından biri haline geldi. Tarihi dokusu ve bünyesinde barındırdığı eşsiz eserlerle kapılarını açan müze, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ziyarete açıldığı ilk ayda 11 bin kişiyi ağırlayarak büyük bir rekorla başlangıç yapan müze, yakaladığı bu ivmeyi sürdürdü. Hizmete girmesinin üzerinden geçen dört aylık süreçte toplam ziyaretçi sayısı 18 bine ulaşan Makedonya Kule Müzesi, Edirne'nin kültür turizmine önemli bir hareketlilik kazandırmayı sürdürüyor.

ROMA DÖNEMİNDE İNŞAA EDİLDİ

Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen ve eski Edirne surlarından günümüze ulaşan tek kule olma özelliğini taşıyan yapı, geçmişte saat kulesi ve yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı.

Müzede farklı dönemlerin günlük yaşamına ışık tutan seramikler, cam eserler, kandiller, sikkeler, takılar ve mimari parçalar sergileniyor.

YAKLAŞIK 2 BİN 200 YILLIK ODYSSEUS BAŞI İLGİ ÇEKİYOR

Makedonya Kule Müzesi’nin koleksiyonunda, milattan önce ikinci yüzyıla tarihlenen ve 1977 yılında Edirne’nin Kaleiçi semtinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan Odysseus heykel başı da var.

Antik Yunan destanlarının önemli kahramanlarından Odysseus’u tasvir eden eser, müzenin ilgi çeken tarihî buluntuları arasında bulunuyor.

Antik dönem eserlerinin yanı sıra Edirne’nin yakın tarihine ilişkin objeleri de ziyaretçilerle buluşturan müzede, kulenin yangın gözetleme amacıyla kullanıldığı dönemden kalan itfaiye borazanı da sergileniyor.