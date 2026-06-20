Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS sınavına giren öğrencilere yardım eden polislere teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı şu şekilde:

"Kahramanlarımız sadece güvenliği sağlamaz, ihtiyaç duyulan her an vatandaşının yanında olmayı da görev bilir. YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve zamanla yarışan evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti. Gençlerimizin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için tüm ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle görev yaptı. Bu süreçte bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin; gayretlerini başarıyla, hayallerini de hayırlı bir istikballe taçlandırsın" ifadelerini kullandı.