Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari programı kapsamında Şemdinli ilçesindeki 2 bin 100 metre rakımda bulunan Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi'ye ziyaret sırasında Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut eşlik etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle bir araya gelen Çiftçi, personelle birlikte yemek yedikten sonra yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

"Zirvin Tepe stratejik bir noktada bulunuyor"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nin kritik konumuna dikkat çekti. Asker ve jandarma personeliyle bir araya geldiklerini belirten Çiftçi, İran sınırına yaklaşık 7,5 kilometre, Irak sınırına ise 28 kilometre uzaklıkta bulunan üs bölgesinin stratejik önem taşıdığını ifade etti. Bölgede görev yapan Mehmetçik, jandarma ve güvenlik korucularının fedakârca nöbet tutmasının, vatandaşların şehirlerde huzur ve güven içinde yaşamalarını sağladığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına teşekkür eden Çiftçi, bugüne kadar şehit olan asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularını rahmetle andığını belirterek, gazilere de sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

NATO Zirvesi'ndeki güvenlik önlemlerine değindi

Bakan Çiftçi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında uygulanan güvenlik tedbirlerine de değindi. Zirve için üç aşamalı güvenlik planı oluşturulduğunu aktaran Çiftçi, Ankara çevresindeki illerin ilk güvenlik halkasını oluşturduğunu, ikinci katmanda çevre iller ve liman şehirlerinin yer aldığını, sınır illerinin ise üçüncü güvenlik kuşağını oluşturduğunu söyledi. Şemdinli'nin de bu kapsamda kritik görev üstlendiğini ifade eden Çiftçi, sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin katkısıyla zirvenin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını belirtti. Çiftçi, görev alan tüm asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

"Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir bölge"

Terörle mücadelede gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, Zirvin Tepe ve çevresinin "Terörsüz Türkiye" hedefi açısından önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Bölgede güvenlik güçlerinin etkin görev yapması sayesinde geçmişte yaşanan terör olaylarının büyük ölçüde sona erdiğini belirten Çiftçi, bugün sınır hattında daha çok asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde sürdürülen "Terörsüz Türkiye" vizyonunun başarıyla devam edeceğine inandığını dile getiren Çiftçi, ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni ederek bölgede görev yapan tüm personele başarılar diledi. Konuşmasını, devletin ve milletin birlik ve beraberliğinin daim olması yönündeki temennileriyle tamamladı.