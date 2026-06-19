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Kaynak: İHA

Türkiye ile Almanya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi’nin (JETCO) 6. dönem toplantısı, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Bakan Bolat ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche eş başkanlığında düzenlenen toplantıda ticaret, yatırımlar, sanayi iş birliği, enerji, yeşil dönüşüm, ulaştırma, turizm ve Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon başlıkları masaya yatırdı.

Program kapsamında iki bakan arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilirken, JETCO çalışma gruplarının özellikle yeşil dönüşüm, enerji ve yatırım alanlarında kaydettiği ilerleme de yapıldı.

Toplantının ardından iki bakanlık arasında JETCO Protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, lmanya’nın Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı ve en önemli yatırımcılarından biri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın karşılıklı güven ve ortak çıkarlara dayandığını ifade etti.

'VİZE RET ORANLARI YÜZDE 25’LERDEN YÜZDE 14’E KADAR GERİLEDİ'

Almayan vizelerinde ret oranlarına değinen Bolat, "Vize meselesini konuştuk. Geçen yıl temmuzdan bu yana yeni ‘Cascade’ sistemiyle (kademeli vize uygulaması) vize randevularında ve başvurularında bir miktar iyileşme sağlandı. Vize ret oranları yüzde 25’lerden yüzde 14’e kadar geriledi. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar. Bizim de Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık" ifadelerini kullandı.





