Yeniçağ Gazetesi
19 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı

Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in vefatına ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir televizyon programında dile getirilen ifadeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Resim: 1

Sanat dünyasını yasa boğan genç oyuncu Ece İrtem’in ani ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, Show TV’de yayınlanan “Cansu Canan ile Yeni Sayfa” programında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

1 7
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Resim: 2

Programda, İrtem’in vefatından bir gün önce gittiği öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadelerine yer verildi.

2 7
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Resim: 3

İddiaya göre söz konusu çalışan, oyuncuyu akşam saatlerinde mekanda gördüğünü belirterek, “Doğum günü pastası yedi, dans edip eğlendi...

3 7
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Resim: 4

Annesi alkol almasına kızardı. Ondan gizlice alkol aldı” şeklinde ifade verdi.

4 7
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Resim: 5

Öte yandan, sürecin başlarında kamuoyuna yansıyan ve anne Nuriye İrtem’e ait olduğu öne sürülen bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı daha önce açıklanmıştı.

5 7
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Resim: 6

Programda dile getirilen bu iddiaların yalnızca bir mekan çalışanının beyanına dayandığı, olayın kesin nedeninin ise Adli Tıp Kurumu ve emniyet birimlerinin hazırlayacağı resmi raporlarla netlik kazanacağı vurgulandı.

6 7
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Resim: 7

Ece İrtem’in vefatına ilişkin soruşturma sürerken, ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro