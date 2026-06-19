Sanat dünyasını yasa boğan genç oyuncu Ece İrtem’in ani ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, Show TV’de yayınlanan “Cansu Canan ile Yeni Sayfa” programında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Ece İrtem’in vefatında yeni iddia: Mekan çalışanının ifadesi ortaya çıktı
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in vefatına ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir televizyon programında dile getirilen ifadeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Dilek Taşdemir
Programda, İrtem’in vefatından bir gün önce gittiği öne sürülen eğlence mekanında çalışan bir kişinin ifadelerine yer verildi.
İddiaya göre söz konusu çalışan, oyuncuyu akşam saatlerinde mekanda gördüğünü belirterek, “Doğum günü pastası yedi, dans edip eğlendi...
Annesi alkol almasına kızardı. Ondan gizlice alkol aldı” şeklinde ifade verdi.
Öte yandan, sürecin başlarında kamuoyuna yansıyan ve anne Nuriye İrtem’e ait olduğu öne sürülen bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı daha önce açıklanmıştı.
Programda dile getirilen bu iddiaların yalnızca bir mekan çalışanının beyanına dayandığı, olayın kesin nedeninin ise Adli Tıp Kurumu ve emniyet birimlerinin hazırlayacağı resmi raporlarla netlik kazanacağı vurgulandı.
Ece İrtem’in vefatına ilişkin soruşturma sürerken, ortaya atılan iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.