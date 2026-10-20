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Kaynak: ANKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki enerji iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların değerlendirildiğini bildirdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE NÜKLEER ENERJİ GÜNDEMDEYDİ

Toplantıda yeşil dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, doğal gazın enerji sistemindeki rolü ve nükleer enerjinin arz güvenliğine katkısı ele alındı. Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, AB ülkeleriyle enerji alanındaki ortak projeleri artırmak istediklerini ifade etti.

AVRUPA'NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE VURGU

Türkiye'nin mevcut doğal gaz şebekesi ve enerji altyapısıyla Avrupa için önemli bir tedarik güzergâhı oluşturduğunu kaydeden Bayraktar, elektrik ve doğal gaz iletim hatlarının kapasitesini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmiş doğal gaz ağımız ve güçlü altyapımız sayesinde Avrupa pazarı ve bölgemiz için güvenilir bir tedarik rotası oluşturuyoruz. Mevcut elektrik ve doğal gaz hatlarımızın kapasitesini genişleterek Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sunmayı ve AB pazarı ile daha aktif bir entegrasyon sağlamayı hedefliyoruz."

AB İLE ORTAK PROJELER DEVAM EDECEK

Enerji verimliliği konusunda bilgi ve deneyim paylaşımının da gündeme geldiğini aktaran Bayraktar, Avrupa Birliği ülkeleriyle somut iş birliği projelerinin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Bayraktar, "Aynı zamanda enerji verimliliği alanındaki tecrübe paylaşımını ve somut iş birliği projelerini AB genelinde daha ileriye taşımakta kararlıyız. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için Avrupa Birliği ile ortak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.