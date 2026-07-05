Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kanada'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcu Rahmi Kaan Karahan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuz Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik ediyorum. K1 genç erkekler 500 metre kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türk kano tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran, ayrıca 200 metre ve 1000 metre kategorilerinde elde ettiği 2 bronz madalyayla şampiyonayı 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Rahmi Kaan Karahan, ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Elde edilen başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."​​​​​​​