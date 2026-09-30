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Bahis oynadığı tespit edilen 448 yöneticinin PFDK'ya sevk edildiğini açıklamasının ardından TFF'de istifa iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY YÖNETİCİSİ OLARAK BAHİSTEN SEVK EDİLDİ

Bahis listesinde dikkat çeken isimlerden Ural Aküzüm'ün Galatasaray yöneticisi olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından federasyondaki görevinden ayrıldı.

TFF'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini söyledi.