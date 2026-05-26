Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
İstanbul ekibi, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden farklı galibiyetle ayrıldı.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Maça etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-34 üstün gitti.
TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ÇÖKTÜ
Üçüncü çeyrekte savunma sertliğini artıran Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor’u yalnızca 9 sayıda tuttu.
İstanbul temsilcisi son bölüme 67-43 önde girerken karşılaşmayı da 91-65 kazandı.
SERİDE DURUM 1-0'A GELDİ
Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, play-off serisinde 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması 28 Mayıs Perşembe günü Trabzon’da oynanacak.
HUNTER HALE YILDIZLAŞTI
Bahçeşehir Koleji’nde Hunter Hale 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Trevion Williams 12 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparken İsmet Akpınar da 11 sayılık katkı verdi.
Trabzonspor’da ise Royce Hamm Jr. 16 sayı, Marcquise Reed 15 sayıyla mücadele etti.