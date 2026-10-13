BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kids&Us Manresa'yı konuk etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 32-20, ilk yarıyı ise 53-44 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, son bölüme 76-66 önde girdi.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 3'TE 3 YAPTI
Son periyotta rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 100-88 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Reed 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Flynn 16 sayı kaydetti. Manresa'da ise Allen 21 sayı üretti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji gruptaki 3. maçını da kazanırken, Manresa 2. yenilgisini aldı.