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Nefes yazarı Nuray Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı” ifadesiyle özetlediği çıkışının AK Parti kulislerinde yarattığı yankıları kaleme aldı.

Babacan’ın kulislerden aktardığı bilgilere göre, MHP liderinin bu mesajı AK Parti içerisinde farklı değerlendirmelere yol açarken, iki parti arasındaki ittifak dengelerine dair çarpıcı yorumlar öne çıkıyor.

"KENDİSİNİ BİZİM ÜZERİMİZDEN İKTİDARA TAŞITTIRMAYI PLANLIYOR"

MHP’nin oy oranlarındaki gerilemeye dikkat çeken üst düzey bir AK Partili kurmay, Bahçeli'nin çıkışını "Kendisini bizim üzerimizden iktidara taşıttırmayı planlıyor” şeklinde değerlendirdi.

Babacan, İYİ Parti’nin oy oranlarında yukarı doğru bir ivme yaşanırken MHP’nin kan kaybettiğini belirterek, Bahçeli’nin bu durumu gördüğünü ve önümüzdeki dönemde iktidarın bir parçası olarak kalabilmek adına hem tabanına hem de ortağına mesaj verdiğini ifade etti.

AK Parti kulislerinde MHP'nin birincil hedefinin tek başına iktidar olmak değil, devlet yönetiminde etkinliğini sürdürmek olduğu ve seçim günü geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’yi Meclis’e taşımak için gereken adımları atacağı görüşü öne çıkıyor.

15 TEMMUZ SONRASI BÜROKRASİDE ARTAN MHP ETKİSİ

Yazıda, iki parti arasındaki ilişkinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına dayanan boyutuna da değinildi. 15 Temmuz’un ardından FETÖ’den temizlenen bürokrasi kadrolarındaki boşluğun milliyetçi ve ülkücü isimlerle doldurulduğu; emniyet, yargı ve bürokraside MHP’nin ciddi bir güç kazandığı aktarıldı. AK Partili yöneticilerin, bu kadrolarda zaman zaman değişiklik yapmak istediklerinde engellendiklerini ve bu durumdan rahatsızlık duyduklarını dile getirdikleri kaydedildi.

ORTAK LİSTE İHTİMALİ VE AK PARTİ İÇİ RAHATSIZLIK

Yeni seçim dönemine girilirken ittifak modellerinin yeniden tartışmaya açıldığını belirten Nuray Babacan, Bahçeli’nin sözlerinin AK Parti ile "ortak liste" dahil her türlü iş birliğine yeşil ışık yaktığı şeklinde okunduğunu aktardı. Ancak bu ihtimalin bazı AK Partililer tarafından hoş karşılanmadığı, iki parti arasındaki çekişmelerde Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinden her defasında avantajlı ayrılmasının parti içinde içerlemeye neden olduğu vurgulandı.

NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta yeni yasama yılının ilk grup toplantısındaki konuşmada, "Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP; Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı" formülünü ortaya koymuştu.