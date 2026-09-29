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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek, son dönemde peş peşe gündeme gelen yolsuzluk, yasa dışı bahis, kara para ve fon soruşturmalarını değerlendirdi.

Çiçek’in özellikle eski bakan ve siyasetçilerin adının geçtiği fon dosyasına ilişkin kullandığı ifadeler dikkat çekti. “Ortada çok büyük bir vurgun ve mağduriyet vardır” diyen Çiçek, fon soruşturmasına adı karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya da değindi.





'SİYASİ İMTİYAZ KİMSEYE TANINMAMALI'

Çiçek, Kaya ve dosyada adı geçen diğer kişiler için, “Hukuk önünde vermesi gereken bir hesap varsa, sonuna kadar vermeleri gerekir. Siyasi imtiyaz kimseye tanınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

MHP cephesinden gelen bu çıkış, fon dosyasının Cumhur İttifakı içindeki yankıları açısından da dikkat çekti.

Yıldıray Çiçek’in yazısı şu şekilde:

“Türkiye’nin son zamanlarda kurşun gibi çöken bir atmosferi var.

CHP’li belediyelerde başlayan yaygın ve büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonları; şike ve yasa dışı bahis oyunları, kara para aklama, yeni nesil çeteler, uyuşturucu satışı ve kullanımı, gıda güvenliğindeki sahtekarlıklar, şişirme faturalarla fahiş fiyat sistemi kuran sebze ve meyve dağıtıcıları, karanlıkta kalan ve aydınlatılmaya çalışılan cinayetler… Bütün bunlara yönelik operasyonlar sürerken ortaya çıkan eski bakan ve siyasilerin adının karıştığı son fon skandalı ve bu yönde yapılan operasyonlar, söz konusu atmosferin ağırlığını daha da artırıyor.

Bütün bunlar sadece adli vakalar değil, toplumun damarlarına yayılan daha büyük bir çürümenin işaretleri…

Bu çürüme hali, Türk milletinin geleceğini düşünen herkesi korkutmalıdır. Bu atmosferle ilgili gelişmeleri hiç kimse siyasi üstünlük ve rekabet için kullanmadan, arınma ve temizlik odaklı bir anlayışla desteklemelidir.

[...]

Ortaya çıkarılan fon vurgununda kimlerin sorumluluğu varsa hukuk önünde hesap vermeli, yüz binlerce mağdurun durumu da hukuk çerçevesinde bir çözüme kavuşturulmalıdır. Bu konu ne üstü kapatılacak ne de siyasi istismara malzeme edilecek bir konudur. Ortada çok büyük bir vurgun ve mağduriyet vardır.

[...]

Fon vurgununa adı karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partideki görevlerinden istifa etti. Şimdi onun ve adı bu olaya karışan başkalarının hukuk önünde vermesi gereken bir hesap varsa, sonuna kadar vermeleri gerekir. Siyasi imtiyaz kimseye tanınmamalıdır.

Arınma toplumun her kesimini kapsamalıdır. Öyle olursa vatandaşın iyiyi-kötüyü ayırt etme algısı daha sağlıklı olur.

Türkiye’nin üzerine kurşun gibi çöken atmosferi; hukuk işler, adalet yerini bulur ve vicdanlar rahat ederse dağılabilir. Türkiye’de arka arkaya yapılan operasyonlar umarım bu zeminin oluşmasını sağlar.”