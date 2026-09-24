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Sonrasında Erdoğan ile birlikte ABD’ye uçtu. Baran ABD’den yurda döndüğü gün ayağının tozuyla Bahçeli’yi de ziyaret etmiş oldu. Görüşmelerin iş dünyasındaki gelişmelere ilişkin gerçekleştirildiği açıklanırken Bahçeli’nin masasındaki dambıllar dikkat çekti. Bahçeli’nin dambılları en son 5 yıl önce kadraja girmişti. İşte hem Gürsel Baran’ın hem de dambılların sırları…



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesi 17 Eylül’de Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ankara iş dünyamızın beklenti ve önerileri ile Başkentimizin ekonomik ve ticari gelişimini hızlandıracak, uluslararası konumunu daha da güçlendirecek konuları arz ettik” sözleriyle özetledi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı olmasının yanı sıra Gürsel Baran ile Erdoğan arasındaki yakın bir akrabalık bağı da var. Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın dayısının oğlu…

Gürsel Baran, 17 Eylül’deki görüşmenin ardından 20 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD’nin New York kentine hareket etti.

ABD’de iş dünyası temsilcileriyle birlikte görüşmeler yapan Gürsel Baran bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yurda döndü.

ABD dönüşü ayağının tozuyla Gürsel Baran ilk iş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı MHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında kabul etti.

Gürsel Baran ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, kıymetli büyüğüm Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, Ankara ekonomisi ve iş dünyamızın gündemi üzerine görüş alışverişinde bulunduk” mesajını paylaştı.

Kuşkusuz, Bahçeli’nin bu sıralar iki ana gündem maddesi var; bunlardan ilki son yaptığı açıklamada belirttiği üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’deki konuşması… Bir diğeri ise ülkenin de ana gündem maddesi arasında yer alan milyar dolarlık fon krizi…

Bu iki ana gündem maddesi açısında da Gürsel Baran öne çıkıyor. Çünkü, hem ABD’de Erdoğan ile birlikteydi, hem de kendi açıklamalarında da altını çizdiği üzere Ankara Ticaret Odası Başkanı olarak, iş dünyası sorunlarını yakından izliyor.

KULİSLERDEN BUGÜN ‘TAHT KAVGASI’ SIZDI

Gürsel Baran’ın ziyaretinin gerçekleştiği bugün, Ankara kulislerinden ise “taht kavgası” sızdı.

AKP kurmayları, fon krizinde sorumluluğu olanların tamamının ortaya çıkarılmasını isteyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konudan son derece rahatsız olduğunu dile getirdi.

AKP kulislerdeki “Cumhurbaşkanımız sonrası hesap yapanlar bu oyunun içindedir” sözleri bugüne damga vurdu.

BAHÇELİ’NİN YENİ DAMBILLARI

Bu görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir başka detay ise Gürsel Baran’ın kişisel sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yayınlanan fotoğraflarda saklı…

Gürsel Baran’ın paylaştığı bir fotoğrafta Bahçeli’nin çalışma masasında yer alan yeni bir kiloluk iki adet dambıl dikkat çekiyor.

Bahçeli’nin dambılları en son 5 yıl önce yine bir ziyaret fotoğrafında kadraja girmişti. Ancak o günkü dambıllar sarı renkteydi.

Bahçeli’nin dambıllarının fotoğraf karesine girmesiyle ilgili bir başka detay ise Bahçeli’nin sağlık durumu…

2019 yılında Bahçeli’nin geçirdiği sağlık sorununun ardından 2021 yılında ilk kez dambıllar fotoğraflanmıştı.

Son olarak bahçeli 2025 yılında hastaneye kaldırıldı, taburcu oldu ve tedavi sürecinin çalışmalarını sürdürürken devam edeceği belirtilmişti.

Bahçeli’nin kullandığı bir kiloluk dambılların daha çok eklem rahatsızlıklarında kullanıldığı belirtiliyor.