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Kaynak: Haber Merkezi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İsrail ve Netanyahu yönetimine sert sözlerle yüklendi. Birleşmiş Milletler’i Gazze karşısında “üç maymunu oynamakla” suçlayan Bahçeli, İslam İşbirliği Teşkilatı’na da “Söz çoktan tükenmiştir, artık müşterek hareket vaktidir” çağrısı yaptı.

Netanyahu'ya sert çıkan Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir" ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçimle ilgili dünkü açıklaması hatırlatılan Bahçeli "Verdiği tarihle seçim tarihi arasında saat farkı bile yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Bugün karşımızda bulunan ve bölgenin barış damarlarını sızmış kan makinası Lübnan’a da saldırmıştır. Netanyahu kriz üretim mekanizmasıdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZA PARMAK SALLAMAK..."

-Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı hedef alması tükendiğinin göstergesidir. Türkiye’ye ahlak dersi vermesi ve çeşitli söylemleri bizim için yok hükmündedir. Bu zavallı söylemlere aynı çukurdan cevap verecek değiliz. Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir.

"BM ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

-Birleşmiş Milletler sorguya çekilmelidir. Uluslararası barışı koruma görevi verilmiştir. Ama Gazze'de katliam olurken BM üç maymunu oynuyor. Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

-Netanyahu'yu mahkemeye çıkaracak olanlar yine devletlerdir. Siyasi imtiyazla gezdirilen bu düzen kimin hukukudur.

"İSLAM TEŞKİLATINA SESLENİYORUZ: SİZ NEREDESİNİZ?"

-İslam Teşkilatına sesleniyoruz. Bu teşkilat Mescidi- Aksa hasretimizden doğmuştur. Bugün Gazze yanarken Batı Şeria işgal edilirken kınama cümleleriyle yetinilemez. Söz çoktan tükenmiştir, artık müşterek hareket vaktidir. Siz neredesiniz? Kudüs için, Gazze için gösterilmesi gereken direniş nereye takılmıştır.

-Türk milleti barış düşmanlarının karşısındadır. Kanla beslenenlere inat bu kadim coğrafyanın her noktasında bir barış tahsis edilecektir.

-Elbette yapılan diplomasi adımlarını yok saymıyoruz ancak Gazze’de soykırım sürüyorsa yardım filoları güvelik kaygıları taşıyorsa tüm cabalar kağıt üzerinde kalacaktır. Söz çok tükenmiştir artık müşterek hareket zamanıdır.

HÜRMÜZ BOĞAZI

-ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı sevinidiri bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Hürmüz’de yeniden seyrü sefer olmasını ve yeni bir barış adımı olmasını temenni ediyoruz. Memnuniyetimi bizi rehavete sürüklemesin imzaların atılacağı güne kadar olası sabotaj girişimlerinden kaçınılmalıdır.

-Hürmüz enerji arzının ve deniz güvenliği ve gıda fiyatlarını etkileyen stratejik bir noktadır. Bugüne kadar siyasi türbülansa sürüklenilmiştir. Anlaşmanın kağıt üzerinde kalmaması ve geçişin teminat altına alınması ve nükleer programın uluslararası düzey denetlenmelidir. Pakistan’ın çabalarını ve diğerlerini takdir ediyoruz. İslam ülkeleri birlikte hareket ettiğin kan hevesleri boşa çıkmaktadır.Cumhurbaşanımız Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanlığı’na hassas çalışmaları için teşekkür ediyorum.

TURAN KORİDORU

-Zengezur koridoru dedik ama adını doğru koyalım. Bu ad Turan koridorudur. Turan koridorunun açılması bölgemiz ve Türkiye için stratejik bir fırsattır. Turan koridoru tarihi ve kültürel istikbal kapısıdır.

-Turan Koridoru açılacaktır, Türk dünyası kenetlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı güçlenecektir.

"ERİVAN AKLINI BAŞINA ALIRSA..."

-Ermenistan eski işgal niyetleriyle ya savrulacak ya da barış gerçeğini kabul edecektir. Ermenistan ya rövanşla sarsılacak ya da bölgesel gerçekleri kavrayacaktır. Eski işgal zihniyetini yeni kılıflarla kaplamak yanlıştır. Azerbaycan'a yönelik tehdit dilinden vazgeçilmeli. Erivan aklını başına alırsa Turan ülküsü Ermenistan'ın da güvenliği olabilir.

-Turan Koridoru, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın stratejik anahtarıdır.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli "Seçim zamanında olması önemli" dedi.