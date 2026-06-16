Küresel finans piyasaları, ABD-İran mutabakatının ve Çarşamba akşamı açıklanacak olan Yeni Fed Başkanı'nın tarihi faiz kararının gölgesinde oldukça kritik bir haftayı deneyimliyor. Pazartesi günü barış iyimserliğiyle sert yükselişler gösteren emtia piyasası, haftanın ikinci işlem gününde sakinleşti.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, petrol ve çeyrek altın kaç TL oldu? (16 Haziran 2026)
Orta Doğu’daki diplomatik barış anlaşmasına yönelik piyasalarda yaşanan sert ve agresif tepkilerin ardından, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü yükseliş ivmesi zayıfladı ve yerini durgun bir seyre bıraktı. Gram altın, çeyrek altın ve petrol fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel Kapalıçarşı verileri.Züleyha Öncü
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 16 Haziran 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Geçen hafta ABD verileriyle 4.020 dolar bandına kadar gerileyen ancak barış adımlarıyla hızlıca toparlanan ons altın, bugüne 4.318 dolar seviyesinden giriş yaptı. Günün ilk saatlerinde serbest piyasada hafif bir hareketlilik yaşayan ons altın satış fiyatı 4.330,62 dolar seviyesinde konumlandı.
Analistler, teknik olarak yukarıda 4.340 dolar direnç noktasının kritik olduğunu, cuma günkü resmi imza törenine kadar bu bölgedeki temkinli ve durgun bekleyişin sürebileceğini belirtiyor.
Gram Altın Güne Başladığı Seviyenin Üzerine Çıktı
Dış piyasada ons altının yatay-pozitif duruşu ve içeride stabil kalan döviz kuru nedeniyle gram altın cephesinde de sakin bir seyir hakim. Güne 6.428 TL seviyesinden başlayan gram altın, sabah saatlerinde gelen sınırlı alımlarla birlikte serbest piyasada 6.449,64 TL satış fiyatından işlem görmeye başladı.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.789,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 21.558,00 TL
TAM ALTIN/ CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 42.981,50 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.015,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 107.783,35 TL
GÜMÜŞ BUGÜN NE KADAR?
Güncel serbest piyasa verilerine göre 1 gram gümüş satış fiyatı 101,91 TL, alış fiyatı ise 101,84 TL seviyesinden işlem görmektedir.
PETROL BUGÜN NE KADAR?
Brent petrolün varil fiyatı 82,71 dolardan işlem görüyor.