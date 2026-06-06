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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda tartışma yaratan Rahmi Koç hakkındaki tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

'HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Bahçeli, Koç'un hedef gösterilmesini doğru bulmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Tartışmalar, Rahmi Koç'un Balçova'da açılan Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde anlattığı bir fıkranın sosyal medyada gündem olmasıyla başladı.

Koç'un konuşması sırasında kullandığı ve bir Kürt kadın karakter üzerinden anlattığı fıkra, kamuoyunda tepki çekti.

Görüntülerin yayılmasının ardından Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran isim ise Yılmaz Tunç oldu.

Tepkilerin ardından Rahmi Koç yazılı bir açıklama yayımlayarak özür diledi.

KOÇ-CUMHUR İLİŞKİSİ AÇILIMA MI KURBAN GİTTİ?

Koç Holding'in 100. yıl kutlamalarında iktidarın üst düzey isimleriyle aynı karede yer alan Rahmi Koç, iki gün sonra anlattığı "Kürt kadın" fıkrası nedeniyle soruşturma ve siyasi eleştirilerin hedefi oldu.

Yaşananlar, yeni çözüm sürecinin Türkiye'de Kürt meselesine ilişkin siyasi ve hukuki refleksleri değiştirip değiştirmediği sorusunu gündeme taşıdı.

Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve kamuoyunda "ikinci çözüm süreci" olarak adlandırılan yeni dönemin etkilerine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Sürecin son dönemde tıkanma emareleri gösterdiği yönündeki değerlendirmeler sürerken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hassasiyetlerin siyasi ve hukuki alandaki yansımaları daha görünür hale geliyor.

Bu nedenle, kamuoyunda "Eğer yeni açılım süreci yaşanmıyor olsaydı, Rahmi Koç'un anlattığı fıkra nedeniyle böylesine hızlı bir adli süreç işletilir miydi?" sorusu soruluyor.

Tartışmanın merkezinde ise yalnızca soruşturma değil, iktidar ile Türkiye'nin en köklü sermaye gruplarından biri arasındaki ilişkinin geleceği de bulunuyor. Daha iki gün önce aynı karede buluşan tarafların, soruşturma ve eleştiriler sonrasında farklı pozisyonlara düşmesi "Koç-Cumhur ilişkisi açılıma kurban mı gitti?" sorusunu Ankara'nın yeni gündem başlıklarından biri haline getirmiş durumda.