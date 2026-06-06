Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yaşananlar, yeni çözüm sürecinin Türkiye'de Kürt meselesine ilişkin siyasi ve hukuki refleksleri değiştirip değiştirmediği sorusunu gündeme taşıdı.

Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 4 Haziran'da Ankara'da siyaset ve iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi isim yer aldı. Etkinlikten kamuoyuna yansıyan görüntülerde iş dünyası ile siyaset dünyasının temsilcileri arasındaki samimi diyaloglar dikkat çekti.

Ancak kutlamalardan yalnızca iki gün sonra kamuoyunun gündemi bu kez farklı bir Rahmi Koç haberiyle değişti.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda "Kürt kadın fıkrası" olarak tartışılan anlatım sosyal medyada geniş yankı buldu. Törene katılanlar arasında Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da bulunuyordu. Görüntülerde salondaki davetlilerin fıkraya güldüğü görüldü.

Tartışmaların ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rahmi Koç hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin ilk siyasi değerlendirmelerden biri, iki gün önce Koç Topluluğu'nun 100. yıl etkinliğinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Eşit vatandaşlık esastır" ifadelerini kullanarak söz konusu anlatımı eleştirdi.

Buna karşın kutlamalara katılan diğer AK Partili isimlerden henüz kamuoyuna yansıyan benzer bir değerlendirme gelmedi.

Yaşanan süreç, Türkiye'de son dönemde yeniden gündeme gelen ve iktidarın 'Kürt sorunu' olarak adlandırdığı süreç ve siyasi normalleşme tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Ortaya çıkan tablo, son aylarda Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve kamuoyunda "ikinci çözüm süreci" olarak adlandırılan yeni dönemin etkilerine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Sürecin son dönemde tıkanma emareleri gösterdiği yönündeki değerlendirmeler sürerken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hassasiyetlerin siyasi ve hukuki alandaki yansımaları daha görünür hale geliyor.

Bu nedenle, kamuoyunda "Eğer yeni açılım süreci yaşanmıyor olsaydı, Rahmi Koç'un anlattığı fıkra nedeniyle böylesine hızlı bir adli süreç işletilir miydi?" sorusu soruluyor

Tartışmanın merkezinde ise yalnızca soruşturma değil, iktidar ile Türkiye'nin en köklü sermaye gruplarından biri arasındaki ilişkinin geleceği de bulunuyor. Daha iki gün önce aynı karede buluşan tarafların, soruşturma ve eleştiriler sonrasında farklı pozisyonlara düşmesi "Koç-Cumhur ilişkisi açılıma kurban mı gitti?" sorusunu Ankara'nın yeni gündem başlıklarından biri haline getirmiş durumda.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, mutlak butlan krizi sebebiyle sert sözlerle eleştirdiği ve siyasi lider olamaz dediği Özgür Özel ile birlikte samimi pozlar vermesi dikkat çekmişti. Rahmi Koç'a soruşturma açılmasının ardından ne Bahçeli'den ne de mitinglerde zehir zemberek sözler söyleyip akşamında diz dize oturan Özel'den henüz ses gelmiş değil.