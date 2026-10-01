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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de yeni yasama yılına ilişkin düzenlenen resepsiyona katıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'la sohbet etti.

'DOĞRU OLMADI'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, resepsiyonda Yeni Parti'nin Genel Kurulu terk etmesine ilişkin ise "Doğru olmadı. Siyasete yenilikler getirmesi gerekti, getirmedi." yorumunda bulundu.

'HER EKİM AYINDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLUYOR'

Yeni yasama yılına ilişkin resepsiyon ilginç anlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM, İYİ Parti ve MHP ile tokalaşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu tokalaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaşması hakkında konuşan Bahçeli, “Ben her yıl ekim ayında birileri ile selamlaşırım, her ekim ayında yeni bir başlangıç oluyor” ifadelerini kullandı.