Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının terör örgütü PKK/YPG mensupları ve taraftarları tarafından indirilmesi infial yarattı. Yaşanan olaylara tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nusaybin-Kamışlı'da Türk bayrağının indirilmesinden DEM Parti'yi ve eşbaşkanlarını sorumlu tuttu.

Bahçeli, açıklamasında "Grup toplantısını Nusaybin’de yapan DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eşbaşkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Mardin’in Nusaybin ilçesinde geçişe kapalı sınır kapısını zorlaya zorlaya açmaya ve buradan da geçmeye kalkışan bölücü örgüt yandaşlarının Türk bayrağına yönelik mütecaviz saldırısı bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırı olarak karşımızdadır.

Grup toplantısını Nusaybin’de yapan DEM Parti’nin ve bu kapsamda konuşma yapan eşbaşkanların Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumlu oldukları açıktır.

Özellikle DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın; dikkat, ciddiyet, fehamet, nezaket, mehabet, mensubiyet, mesuliyet, kemaliyet, akli ve vicdani duyarlılık taşımayan gafil konuşmasının mahut tahrik ortamının tansiyonunu iyice arttığı bir gerçektir.

Gelişmeler milletimiz ve ülkemiz adına kaygı vericidir.

Terörsüz Türkiye’nin aşama aşama gerçekleştiği şu günlerde dil, üslup ve zihniyet sorununun yoğunlaşması maalesef gerilimi canlı tutmakta, ümitleri sekteye uğratmaktadır.

DEM Parti bir karar vermek durumundadır:

PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır?

Terörün yedeğinde mi duracak, yoksa terörsüz bir geleceğe hizmet mi edecektir?"

'O HAİNLERİ BULACAĞIZ'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında Nusaybin'de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk militanlarla dün Nusaybin'de yaptığı bayrak saldırısıyla netice alma imkanı kalmamıştır. Bayrağımıza uzanan kirli elleri muhakkak bulacak ve o hainlerden hesap soracağız" dedi.

GÖZLER BUGÜNKÜ ZİRVEDE



Ayrıca gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşecek sürpriz zirveye çevrildi.

İki lider saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.