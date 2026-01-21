Erdoğan, dün Nusaybin'de yaşanan bayrak saldırısına ilişkin konuştu:

"HAİNLERDEN HESAP SORACAĞIZ"

Temennimiz daha fazla kan akamadan bu meselenin kalıcı bir şekilde çözülmesi, terör örgütünün tasfiye olması ve çatışmaların önüne geçilmesidir. Terör örgütünün varlığını devam ettirebilmesi mümkün değildir. Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk militanlarla dün Nusaybin'de yaptığı bayrak saldırısıyla netice alma imkanı kalmamıştır. Bayrağımıza uzanan kirli elleri muhakkak bulacak ve o hainlerden hesap soracağız.

EMEKLİLERİMİZE HİÇ KULAK TIKAMADIK

Emeklilerimizin taleplerine beklentilerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Aksine bir kulağımız hep onlarda oldu. Bütçe imkanları doğrultusunda taleplerini yerine getirmeye çalıştık.

Milletçe yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmediğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz. İnşallah tüm dünyayı kasıp kavuran bu fırtınadan çıkacağız. Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik, sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Biz meydanlarda söz verip işçisine maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz. Seçim dönemlerinde halkçı, reelde rantçı olanlara da benzemeyiz.

BURS MİKTARLARINI AÇIKLADI

2002 yılında üniversite öğrencilerine 45 lira veriliyordu. biz zaman içerisinde hem ödemeleri düzenledik hem de burs/kredi miktarını sürekli iyileştirdik. Sadece geçen yıl 34 milyar 1 4milyon lira ödeme yaptık.2026 yılında kredi ve burslarda yüzde 33 artışa gittik. Lisans öğrencileri için 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerinde 8 bin lira ve doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükselttik. Bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun.

Bir diğer müjdemiz 'Güç Programıdır" Önümüzdeki 3 yılda gençlere istihdam yaratacak 444 milyon liralık kaynağı programa tahsis edeceğiz. Böylece gençlerin iş hayatına yönlendirileceği, istihdam yaratılacağı, yeni mezunların ilk iş deneyiminin risk olmaktan çıkacağı bir dönemi başlatıyoruz. Biz gençlerimizin yanındayız.

"SDG ZAMANA OYNUYOR"

8 Aralık devriminin ardından ülkede birlik için yoğun mücadele veriyor. Adına SDG denilen yapı ile 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. Buna göre SDG silahları bırakacak ve işgal ettiği yerleri hükümete teslim edecekti. SDG entegrasyon takvimi içerisinde hiçbir olumlu adım atmadı. İşgal ettiği topraklarda sivillere baskı yapmayı ve askeri hedeflere saldırmayı sürdürüyor. Aralık ayında SDG-Şam arasında yapılan müzakereler olumsuz sonuçlandı. Bunun sebebi zamana oynayan SDG'nin tutumuydu. Biz bu süreçte tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduk. Düğümün çözülmesi ve sıcak çatışmayı önlemek için he türlü çabayı gösterdik.

SDG denilen yapının maksimalist tavrında herhangi bir değişiklik olmadı. bu arka plan temelinde Suriye Ordusu, son derece haklı ve meşru bir biçimde önce Halep'e sonra Fırat2ın batısına operasyonlar düzenledi.

Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş, tek bir Suriye Devleti'nin varlığı savunduk. Ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza göstermeyeceğimizi defalarca izah ettik. Suriye'deki tüm halkların, birleşik tek bağımsız bir ülke olma mücadelesini yürekten destekliyoruz.