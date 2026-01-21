Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında, Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik saldırıya tepkiler dinmiyor.

Kamuoyu vicdanını yaralayan bu olaya bir tepki de Sedat Peker'den geldi. Peker, sosyal medya hesabından Türk Bayrağını paylaşarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının simgesi olan Şanlı Türk Bayrağı'ndan rahatsız olanlar bilsin ki; bu bayrak şehitlerin kanıyla dalgalanıyor ve bu millet var oldukça göklerde kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.