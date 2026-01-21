Yeniçağ Gazetesi
21 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya

AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya

AJet, yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olmak üzere 849 TL’den başlayan indirimli bilet kampanyasını başlattı. İşte kampanyanın tarih ve detayları...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 1

AJet'ten sevindirici haber geldi. Uçuş firması, yurt içi tüm uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya başlattı.

1 8
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 2

AJet, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı. 21 Ocak itibarıyla başlayan kampanya kapsamında 150 bin koltuk satışa sunuldu.

2 8
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 3

849 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan kampanyalı biletlerin satışı 22 Ocak 2026’ya kadar devam edecek. Kampanya, AJet’in gerçekleştirdiği tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor.

3 8
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 4

Kampanya Hangi Tarihler Arasında Geçerli?

Merakla beklenen kampanyanın başlangıç detayları...

4 8
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 5

İndirimli biletler, 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya Kuzey Kıbrıs uçuşlarını kapsamazken, yalnızca tarifeli seferlerde geçerli olacak.

5 8
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 6

Genel Kampanya Kuralları

- Kampanya tüm yurt içi direkt uçuşlar için geçerli (KKTC hariç).
- Toplam 150 bin koltuk ile sınırlı.
-İndirim yalnızca Basic paket için geçerli, diğer paketler ek ücretle satın alınabilir.

6 8
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 7

- Vergi ve harçlar kampanyalı fiyata dahil.
- Sadece ajet.com ve AJet Mobil üzerinden geçerli.
- Diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

7 8
AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya - Resim: 8

AJet, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutarken, kurallara aykırı durumlarda yasal işlem uygulanabileceğini bildirdi.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro