AJet’ten yurt içi uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya

AJet'ten sevindirici haber geldi. Uçuş firması, yurt içi tüm uçuşlarda 849 TL’den başlayan kampanya başlattı.
AJet, yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olmak üzere 849 TL’den başlayan indirimli bilet kampanyasını başlattı. İşte kampanyanın tarih ve detayları...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
AJet, yurt içi uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı. 21 Ocak itibarıyla başlayan kampanya kapsamında 150 bin koltuk satışa sunuldu.
849 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan kampanyalı biletlerin satışı 22 Ocak 2026’ya kadar devam edecek. Kampanya, AJet’in gerçekleştirdiği tüm yurt içi direkt uçuşları kapsıyor.
Kampanya Hangi Tarihler Arasında Geçerli?
İndirimli biletler, 7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya Kuzey Kıbrıs uçuşlarını kapsamazken, yalnızca tarifeli seferlerde geçerli olacak.
Genel Kampanya Kuralları
- Kampanya tüm yurt içi direkt uçuşlar için geçerli (KKTC hariç).
- Toplam 150 bin koltuk ile sınırlı.
-İndirim yalnızca Basic paket için geçerli, diğer paketler ek ücretle satın alınabilir.
- Vergi ve harçlar kampanyalı fiyata dahil.
- Sadece ajet.com ve AJet Mobil üzerinden geçerli.
- Diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
AJet, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutarken, kurallara aykırı durumlarda yasal işlem uygulanabileceğini bildirdi.