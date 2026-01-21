Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Nusaybin'de Türk bayrağına yapılan alçak saldırıyla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığını .açıkladı Öte yandan Bakan Tunç 35 kişi hakkında tutuklama, 50 kişi için yakalama kararı olduğunu belirtti.

"Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar. 390 kişi hakkında işlem yapıldı. 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı"

"GÖZALTI SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"

Tunç, "Burada, Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda. Gözaltı süreçleri de devam ediyor" diye konuştu.