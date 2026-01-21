Merkez Bankası'nın yeni yılın ilk faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesi ekonomistler tahminlerini açıkladı. Yılın ilk faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Merkez Bankası açıklayacak: Yeni yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası 2026 yılına ilişkin ilk faiz kararını açıklayacak. Merkez'in kararına ilişkin beklenti anketi yayımlandı. Nas devam edecek mi?Derleyen: Aykut Metehan
Merkez Bankası Para Politika Kurulu, en son Aralık 2025 toplantısında yüzde 39,5 olan politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e seviyesine çekmişti.
Merkez Bankası Ocak 2026 faiz kararını 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'de açıklayacak. Yılın ilk faiz kararı öncesi 46 ekonomist AA Finans'a karara ilişkin beklentilerini anlattı. Ekonomistler Merkez Bankası'ndan hangi kararı bekliyor?
AA Finans'ın 46 ekonomist ile yaptığı beklenti anketinin sonuçları yayımlandı. Katılımcıların tamamı faiz indirimi beklerken, 46 ekonomistin 42'si belli bir oranda hemfikir.
Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi yayımlanan 'beklenti' anketinde 46 ekonomistten 42 si 150 baz puan faiz indirimi bekliyor.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ankete katılan ekonomistlerin beklentisine göre faizler 150 baz puan indirilirse yeni oran yüzde 36,5 olacak.
AA Finans'ın anketine göre 46 ekonomistin yıl sonu faiz beklentisinin medyanı yüzde 28 oldu
2023 Mayıs kararıyla yüzde 8,5 olan politika faizi, Haziran ayından başlamak üzere Mart 2024'e kadar artış trendine girmişti. Mart 2024'den Kasım 2024'e kadar yüzde 50 oranında sabit tutulan politika faizi Haziran 2025'ten itibaren düzenli olarak düşüyor.
Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı sonrası piyasalarda döviz kurlarının da hareketlilik yaşaması bekleniyor