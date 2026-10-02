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Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyasında çok taraflı iş birliğinin kurumsal zemine taşınması bakımından önemine dikkat çekti.

Bahçeli, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından Nahçıvan Anlaşması'nın imzalandığını hatırlattı. Bu tarihin Türk dünyasında çok taraflı iş birliğinin kurumsal bir zemine taşınması bakımından “müstesna bir dönüm noktası” olduğunu belirtti.

Anlaşmayla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin, bilinen adıyla Türk Keneşi'nin kuruluşunun temellerinin atıldığını belirten Bahçeli, 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle yapının kurumsal mahiyet kazandığını ifade etti.

“İŞ BİRLİĞİ DAHA KAPSAMLI HALE GELDİ”

Bahçeli, geçen süre içerisinde Türk devletleri arasındaki ilişkilerin siyasi ve diplomatik temaslardan ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden kültüre, güvenlikten bilim ve teknolojiye kadar geniş bir alanda geliştiğini belirtti.

12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen 8'inci Zirve'de Türk Keneşi'nin adının “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirildiğini hatırlatan Bahçeli, Türk dünyasındaki iş birliğinin daha kapsamlı ve kurumsal bir hüviyete kavuşturulduğunu kaydetti.

Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının bugün Türk devletlerinin ortak meselelerini istişare, dayanışma ve iş birliği anlayışı içerisinde ele alan önemli bir uluslararası teşkilat olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

“TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİ, DİRLİĞİ VE İSTİKBALİ DAİM OLSUN”

Türk dünyasının geleceğinin tarihi hafızanın korunması, kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini ifade eden Bahçeli, iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınmasının önemine dikkat çekti.

Bahçeli mesajının sonunda 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutlayarak, “Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun” ifadelerini kullandı.