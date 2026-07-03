Kaynak: DHA

Kaza, 25 Haziran’da saat 00.30 sıralarında Akin köyü girişinde oldu. Murat Elçi’nin kontrolünü yitirdiği 68 AFV 020 plakalı otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki kızları Büşra ve Berivan Elçi ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Berivan Elçi, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.