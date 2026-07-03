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Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG, mayıs ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 2,16 artırırken yıllık enflasyon ise yüzde 53,13 şeklinde olmuştu.

ENAG, Haziran ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 1,94 yıllık enflasyon yüzde 51,49 belirlendi.

ÖNCÜ VERİ AÇIKLANMIŞTI

Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 1,14artarken yıllık 35.94 olarak gerçekleşti.

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