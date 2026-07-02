Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyükçavuşlu Tem otoyolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi.

Aynı istikamete seyreden 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Jandarma kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gerçek hastanede ortaya çıktı: Vurulduktan sonra direksiyon başına geçtiGerçek hastanede ortaya çıktı: Vurulduktan sonra direksiyon başına geçtiGündem