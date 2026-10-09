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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un en işlek noktalarından Bağdat Caddesi'nde yaşanan ilginç olay, çevredeki vatandaşları şaşkına çevirdi. Üstü çıplak, altı pantolonlu bir kişi, cadde üzerindeki tarihi çeşmeden akan suyla duş almaya başladı.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Günlük hayatın devam ettiği caddede çeşme suyuyla yıkanan kişi, çevresindekilerin meraklı bakışlarına rağmen duş almaya devam etti.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında dönüp bir süre kişiyi izledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bağdat Caddesi'nde yaşanan sıra dışı anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kişinin tarihi çeşmeden akan suyla yıkandığı ve yoldan geçenlerin şaşkınlıkla kendisine baktığı görüldü.