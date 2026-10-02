İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Ziya Anıl Öney’in kullandığı otomobil, Batışehir Caddesi’nin Esenler mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarındaki araziye devrildi. Çarpmanın şiddetiyle iki aydınlatma direği de devrildi.
Kazada otomobilin içinde sıkışan Öney, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.