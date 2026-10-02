İstanbul Bağcılar Meydanı, edebiyat dünyasını ve kitapseverleri bir araya getiren önemli bir kültür organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 5’incisi düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı, kapılarını coşkuyla açtı. Toplam 57 yayınevinin stant açtığı fuarda; dünya klasiklerinden çocuk edebiyatına, tarihsel araştırmalardan popüler romanlara kadar binlerce seçkin eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen dev fuar kapsamında sadece kitap satışı yapılmayacak. İki hafta sonunu kapsayacak şekilde planlanan organizasyonda; usta yazarlarla söyleşiler, imza günleri, renkli konserler, bilgi yarışmaları ve her yaştan ziyaretçiye hitap eden çeşitli sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek.

BKF açılışına ilçe ve kent protokolü büyük ilgi gösterdi. Açılış törenine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayan fuarın bu yılki onur konuğu ise usta yazar Tarık Tufan oldu. Tarık Tufan, fuar boyunca düzenlenecek özel oturumlar ve imza günleriyle okurlarıyla buluşarak edebiyat yolculuğunu ve eserlerini kitapseverlerle paylaşacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, fuarın gelenekselleşen yolculuğuna ve ilçenin kültürel vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Fuarın temelinin geçmişte atıldığını hatırlatan Başkan Yıldız, fuarın 2022 yılının Ekim ayında ilk olarak Abdullah Başkanın başkanlığında kurulduğunu belirtti. Bugün 5’incisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldız, bu işin vizyonunu ve misyonunu ilk gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu, ondan aldıkları emaneti bu zamanlara kadar başarıyla taşıdıklarını ve bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kitap fuarının 2 ile 11 Ekim tarihleri arasında Bağcılar Meydanı’nda ziyaret edilebileceğini belirten Yıldız, 57 yayıncının, değerli yazarların, düşünürlerin, aydınların ve hocaların katılımıyla imza günleri ve söyleşiler düzenleneceğini, iki hafta sonunu kapsayan fuarın haftaya pazar günü kapanışını hep birlikte yapacaklarını ifade etti.

İlçedeki kültür ve sanat yatırımlarının artarak devam edeceğini müjdeleyen Belediye Başkanı Yasin Yıldız, sadece kitap fuarlarıyla sınırlı kalmayıp sanatsal altyapıyı da güçlendirdiklerini dile getirdi. Yaklaşık 1 veya 1,5 ay sonra yeni tiyatro binasının açılışını yapacaklarını müjdeleyen Yıldız, bu sayede ilk defa Bağcılar’a Devlet Tiyatrolarının geleceğini aktardı. Bu tarihi adımın başlangıcını da yine kıymetli başkanın yaptığını ve bitişi ile açılışının kendilerine nasip olacağını vurguladı.

Eğitim ve okuma kültürünü desteklemek adına kütüphane yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Yıldız, ilçedeki kütüphane ve etüt merkezi sayısının 17’ye ulaştığını kaydetti. İstanbul Valiliği YİKOB üzerinden 5 ayrı mahallede yeni yatırımlar yapacaklarını söyleyen Yıldız, bu projelerin içinde de kütüphaneler ve etüt merkezlerinin yer alacağını bildirdi. Kütüphanelerindeki kitap sayısının şu an 78 bini aştığını belirten Yıldız, bu yeni adımlarla birlikte kütüphane ve kitap sayısı bakımından İstanbul’da 1 numaralı ilçe olma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.