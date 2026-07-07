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Kaynak: DHA

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli M.Y.'yi takibe aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1,98 gram ve 0,61 gram olmak üzere toplam 2 parça metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturmanın genişletilmesiyle O.E. ve G.Y. isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda da iki parça halinde toplam 2,31 gram metamfetamin bulundu.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda O.B.'nin ikameti ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 3,36 gram metamfetamin, bir hassas terazi, uyuşturucu kullanımında kullanılan payp ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.E. ve G.Y., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen O.B. ile M.Y. ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.