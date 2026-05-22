Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen "Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik İş Birliği Protokolü" tüm hızıyla sürüyor. Gençlerin iş dünyasını yakından tanımasını ve meslek seçimlerini daha bilinçli yapmasını amaçlayan projenin ikinci aşamasına geçildi.

Okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katıldığı ilk etabın ardından projenin bu bölümünde, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri sahaya indi.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi ve Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren üretim tesislerini gezen öğrenci ve veliler, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Ziyaretler sırasında katılımcılara; organize sanayi bölgelerindeki mevcut imkanlar, mesleki eğitim süreçleri, staj olanakları ve iş dünyasının aradığı nitelikli personel özellikleri hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Firmalar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönelebilecekleri meslek dallarını tanıtarak gelecek planlamalarına rehberlik etti. Veliler de mesleki eğitimin çocuklarına sunduğu avantajları yerinde görerek süreç hakkında doğru kaynaktan bilgilendirildi.

Protokolün ilerleyen süreçlerinde, sanayide uygulamalı eğitim alan gençlerin sahada daha güçlü desteklenmesi hedefleniyor. Gelişen teknoloji ve sektörün güncel beklentileri doğrultusunda öğrencilerin niteliklerini artırmayı amaçlayan projenin diğer detayları ise şöyle:

Projenin Gelecek Hedefleri:

Lojistik Destek: Organize Sanayi Bölgesi’nde staj yapacak öğrencilerin ulaşım başta olmak üzere temel ihtiyaçları karşılanacak.

İstihdam Odaklılık: Sektördeki beceri ve staj eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin hızla istihdama kazandırılması sağlanacak.

Saha Deneyimi: Gençlerin meslek hayatına sadece teorik olarak sınıflarda değil, pratik olarak üretim sahalarında hazırlanması sürdürülecek.