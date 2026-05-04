Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, BAE'deki vatandaşların cep telefonlarına bir uyarı mesajı geldi.

İçişleri Bakanlığından gönderilen mesajda, "Muhtemel füze tehdidi koşulları nedeniyle binanın güvenli yerlerinde kalmanız ve pencerelerden uzak olmanız rica olunur." ifadeleri yer aldı. İçişleri Bakanlığından daha sonra gelen yeni uyarıda, "tehdidin sona erdiği ve durumun halihazırda güvenli olduğu" belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu duyurmuştu.