Restoranın “hatalıyız” demesi yetmiyor: Platformdan tazminat alma devri başladı

Kapıda Hayal Kırıklığına Son!
Heyecanla beklediğiniz yemek dökülmüş, soğumuş veya eksik mi geldi? Artık "Kusura bakmayın" cevabı yeterli değil. Tüketici haklarında 1 Nisan itibarıyla devrim niteliğinde bir dönem başladı.
Muhatabınız Restoran Değil, Platform!
Aydın Ağaoğlu uyardı: "Restoran az koymuş" bahanesi geçerli değil! Parayı ödediğiniz platform, siparişin içeriğinden ve kalitesinden doğrudan sorumlu.
Faturada Şeffaflık Zorunlu Oldu
Artık ödediğiniz paranın ne kadarının işletmeye, ne kadarının hizmet bedeline gittiğini net bir şekilde görmeniz gerekiyor. Ayrıntı belirtmeyen platformlar Reklam Kurulu'na şikayet edilebilecek.
Misafirinize Mahcup mu Oldunuz? Tazminat Hakkı!
Ayıplı hizmet sadece mideyi değil, modunuzu da etkiler. Eğer gelen sipariş sizi misafirlerinizin önünde zor durumda bıraktıysa, ödenen bedelin iadesi dışında "manevi tazminat" yolu açıldı.
Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetkisi Genişledi
Hakem Heyetleri artık sadece ürün bedelini geri iade etmiyor. Yaşanan mağduriyetin boyutuna göre tüketicinin manevi zararını karşılayacak tazminat kararları da verebiliyor.
Reklam Mesajlarından Bıkanlara Müjde
Yemek sipariş sitelerinden veya diğer kurumlardan gelen izinsiz SMS ve e-postalardan tek tıkla kurtulmak mümkün. Çözüm: e-Devlet üzerinden İleti Yönetim Sistemi (İYS).
Hak Aramak İçin Şart: Fotoğraflayın!
Ayıplı bir hizmetle karşılaştığınızda mutlaka kanıt toplayın. Dökülen yemeğin veya eksik içeriğin fotoğrafını çekerek Tüketici Hakem Heyetlerine başvurunuzu yapın.
Unutmayın, Kararı Yargı Verir!
Tazminat süreci otomatik işlemez. Tüketicinin hakkını bilmesi ve talep etmesi şarttır. Durumu değerlendiren yargı mercileri, mağduriyetin derecesine göre tazminat miktarını belirler.