BAE Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün İran’dan atılan 16 balistik füze ve 42 İHA’yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlık, İran saldırılarının başlamasından bu yana sistemlerin toplam 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA’ya müdahale ettiğini açıkladı.

SALDIRLARDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

28 Şubat’tan bu yana saldırılarda biri Faslı, ikisi BAE vatandaşı olmak üzere 3 asker ile farklı uyruklardan 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 178 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Körfez bölgesinde bir diğer ülke olan Kuveyt’te de 4 İHA düşürüldü. Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, görevli bölgesinde 4 İHA’nın etkisiz hâle getirildiğini belirtti ve halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yaptı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile yürütülen müzakereler devam ederken, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık vererek saldırılarda bulundu.