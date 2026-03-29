İsrail Ordusu, İsrail–Lübnan sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede, Suriye tarafından "ilk kez" kara operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, askerlerin dağlık araziden geçerek, Dov Dağı bölgesine ulaştığı ve bu hareketin "Şeyh Dağı (Hermon Dağı) üzerinden karla kaplı araziden Dov Dağı'na tırmanış" olarak tanımlandığı belirtildi.

Dov Dağ olarak da bilinen Şebaa Çiftlikleri, Lübnan‑İsrail sınırında tartışmalı bir bölge olarak öne çıkıyor. Bölge, İsrail tarafından işgal edilmiş durumda olup Lübnan ise burası üzerinde hak iddia ediyor. Daha önce Hizbullah, İsrail’i Suriye topraklarından Lübnan’a saldırılar düzenlemekle suçlamıştı.