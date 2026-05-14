Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. BAE haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan ile Şara telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler görüşmede BAE ile Suriye arasındaki ilişkiler ile ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğini geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Al Nahyan ve Şara bölgesel konular ile Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunun hem bölge hem de uluslararası barış ve güvenliğe etkilerini görüştü.