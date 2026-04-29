Galatasaray, taraftara açık antrenmanda Ryan Babel’i ağırladı. Rams Park’taki etkinlikte konuşan Hollandalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Galatasaray YouTube yayınına katılan Babel, eski takımında hatırlanmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, “Galatasaray’a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel bir duygu” dedi.

Deneyimli oyuncu, sözlerinin devamında her kulüpte aynı bağın kurulamadığını ima ederek, “Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray’da ise bu bağ kopmuyor” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde hem Beşiktaş hem de Galatasaray formalarını giyen Babel’in bu sözleri, Beşiktaş’a gönderme olarak yorumlandı.

2013’te Türkiye kariyerine başlayan Babel, Beşiktaş’ta 89 maçta 29 gol ve 12 asistlik performans sergilerken, Galatasaray’da ise 100 maçta 17 gol ve 8 asist üretti. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu, Galatasaray ile de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.