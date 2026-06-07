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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. İddiaya göre, telefonla aranan Suriye uyruklu 19 yaşındaki R.K.'ye kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, babasının tutuklandığını ve evde bulunan para ile ziynet eşyalarının inceleme için teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Söylenenlere inanan genç, evde bulunan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve nakit parayı kapısına gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden mağdur, durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

İhbar üzerine Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri özel bir çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, parayı teslim alan kişinin 27 yaşındaki Emre Gümüş olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin olayın ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine özel ekip İstanbul'a giderek operasyon düzenledi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Emre Gümüş'ün ifadesinde, aldığı paraları İstanbul'da tanımadığı kişilere verdiğini ve paranın nereye ulaştığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Manisa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Gümüş, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.