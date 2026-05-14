DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yükseltme kararını değerlendirdi.

Başkanlık sistemine geçiş sonrası ekonomide kalıcı bir bozulma yaşandığını söyleyen Babacan, "2017'de anayasa değişti. 2018'de Erdoğan tek yetkili imza sahibi olarak ülkeyi yönetmeye başladı. O gün bugündür Türkiye'de enflasyon düşmedi, düşmeyecek de" dedi.

Deva Partisi lideri Babacan, Karar TV canlı yayınında enflasyonun neden düşmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Tek bir kişinin imzasıyla yönetilen, bir kişinin aklına gelen her şeyi yapabildiği, kurallara, hukuka saygı duyulmayan, kurumların itibarsızlaştırıldığı bir ülkede ekonomide başarıya ulaşmak imkansızdır" diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bilimsel ispatını yapan Daron Acemoğlu başta olmak üzere bilim insanları da bu konuda Nobel Ödülü almıştır. Yani kurumlar bir ülkede güçlüyse o ülke güçlüdür. Başımızda güçlü birisi var. Alıyor eline kılıcı. Aklına gelen her şeyi yapıyor. Bu ülkenin gücü demek değildir bu. Tam tersine ülkeyi zayıflatır, kurumları zayıflatır.

Türkiye'nin gücü ancak kurumların gücünün toplamından ibarettir. Ve böyle gittiği sürece de Türkiye'de ne enflasyon düşer, ne işçinin yüzü güler, ne emeklinin yüzü güler."

"ENFLASYON DÜŞMEDİ, DÜŞMEYECEK"

"Enflasyon düşmedi, düşmeyecek" diyen Babacan, enflasyonun düşmemesinin birçok teknik sebebi olduğunu ifade etti:

"Sadece yönetim sistemi değil. Ama teknik sebeplerine geldiğimizde de bu kafayla, bu politikalarla düşmesi imkansız. Çünkü sadece faizi yükseltmekle enflasyon düşmez. Tasarruf etmek gerekir. Yapısal reformlar yapmak gerekir. Tasarruf gerekir. Tasarruf. Devletin tasarruf etmesi gerekir. Devletin kamu ihale yasasını baştan aşağı değiştirip Avrupa Birliği normlarında bir kamu ihale yasasıyla harcamalarında çok titiz ve dikkatli olması gerekir.

Aynı zamanda sektör sektör, kesim kesim politikalar üretmek gerekir. Bugün örneğin hazır giyimde problem mi var? Üç yüz otuz bin kişi işini mi kaybetti? Ona özel tedbir gerekir. Bugün beyaz eşya, elektronik sektörümüz ihracat çöküyor mu? Ona özel tedbir gerekir. Bütün bunları topyekün yapmadığınız sürece enflasyon düşmez. Bunlar zannediyorlar ki biz faizi artırırız, vergileri artırırız, milletin de maaşını bastırırız. Kimseye zam vermeyiz doğru düzgün, enflasyon da düşer. Rüyalarında bile göremeyecekler. Olmayacak yani."

"BU KAFAYLA GİDERLERSE..."

Enflasyonun 8 yıldır düşmediğini dile getiren Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek haneli enflasyon ertelene ertelene ertelene gidiyor. Bakın yıl 2018. Erdoğan tek yetkili cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Geldik 2026'ya. Sekiz yıl geçmiş. Sekiz yıldır düşmüyor enflasyon ve düşmeyecek de. Hele hele bu kafayla giderlerse, Allah korusun tekrar yükselir."