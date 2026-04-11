DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde “hortum” benzetmesiyle dikkat çekti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, AGRO TV’ye yaptığı açıklamalarda hem tarım politikalarını hem de ekonomik gidişatı eleştirdi.

“HORTUMLAR YENİDEN BÜYÜYOR”

Babacan, Türkiye’de geçmişte yolsuzlukla anılan “hortumculuk” sisteminin yeniden ortaya çıktığını savunarak, “2002’de ekonomiyi yönetmeye başladığımızda hortumları keseceğiz diyorduk. O hortumlar bir ara tamamen kesildi. Şimdi maalesef çapı bir santimden başladı, onluk, yirmilik, otuzluk hortumlar gittikçe büyüyor” ifadelerini kullandı.

“VARLIK İÇİNDE YOKLUK YAŞIYORUZ”

Ekonomik kaynakların doğru kullanılmadığını öne süren Babacan, faize ayrılan bütçenin büyüklüğüne dikkat çekerek, “İki trilyon yedi yüz milyar faizciye para bulan bu devlet, isterse çiftçiye de kaynak bulur. Varlık içinde yokluk yaşıyoruz” dedi.

TARIM VE BORÇ VURGUSU

Çiftçilerin ve esnafın borç yükü altında olduğunu söyleyen Babacan, vergi, sigorta ve banka borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

“ÇÖZÜM ZİHNİYET DEĞİŞİMİ”

Türkiye’de değişimin temelinin yönetim anlayışı olduğunu ifade eden Babacan, “Türkiye’de bir şey değişecek, her şey değişecek. O değişmesi gereken ülkeyi yöneten zihniyet ve kadro. O değişince her şey değişir” diye konuştu.