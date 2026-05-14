Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanırken başkan adayları şimdiden proje yarışına tutuştu.

Uzun yıllar kulüpte başkanlık görevi yapan Aziz Yıldırım yeniden aday olduğu seçime eli güçlü bir şekilde gelmek için çalışmalarını hızlandırdı.

AZİZ YILDIRIM'DAN STAT PROJESİ ATAĞI

Aziz Yıldırım'ın Chobani Stadyumu'nun kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir atılımda bulunduğu iddia edildi.

STADYUM KAPASİTESİNİ 65 BİNE ÇIKARACAK

Fanatik'in haberine göre; Aziz Yıldırım göreve gelmesi halinde stadyumun kapasitesini 65 bine çıkarmayı planlıyor.

CAMP NOU'DA ÇALIŞAN EKİP PROJEYİ YÜRÜTECEK

Projede Camp Nou'nun yenileme çalışmasında görev alan aynı ekiple çalışılacağı belirtildi.