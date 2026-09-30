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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Bakan Murat Kurum'u ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Bakan Kurum, Aziz Yıldırım'ın imzalayarak kendisine hediye ettiği Fenerbahçe formasını paylaştı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldırım'ı bakanlıkta ağırladıklarını belirterek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Murat Kurum ayrıca, köklü tarihi ve güçlü camiasıyla Türk sporunda önemli bir yere sahip olduğunu belirttiği Fenerbahçe'ye, kulüp yönetimine ve sporcularına başarı dileklerini iletti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ STAT PROJESİ

Aziz Yıldırım ile Murat Kurum arasında gerçekleşen buluşmanın ana gündem maddesinin, Fenerbahçe'nin stadında yapılması planlanan kapasite artırımı çalışması olduğu ifade edildi.

Yıldırım, daha önce Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda stat projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe Başkanı, stat kapasitesinin 64 bin kişiye yükseltileceğini açıklarken, proje için Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmiş ve gerekli sürecin başlatılması yönünde talimat verildiğini söylemişti.

Yıldırım, ilgili bakanın da toplantıda bulunduğunu ve projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanması yönünde talimat aldığını aktarmıştı.

Stat projesine ilişkin hazırlanan çalışmaların Ankara'da imza aşamasına geldiğini belirten Yıldırım, inşaat sürecinin kasım ayında stadın dış bölümünden başlatılmasının planlandığını ifade etmişti.