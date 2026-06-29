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Fenerbahçe'nin golcü transferinde öncelikli hedeflerinden biri olan Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile pazarlıklar sürüyor.

Alman ekibinin 30 yaşındaki golcü için 40 milyon euro talep ettiği belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Dortmund'un bonservis konusunda geri adım atmaması üzerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Yıldırım'ın, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İBRE SÖRLOTH'A DÖNEBİLİR

Guirassy transferinden tamamen vazgeçilmediği belirtilirken, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth seçeneğinin de masadaki yerini koruduğu ifade edildi.