Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu stadyumda şampiyonluk şarkıları söylemeyi özledim! Sizinle birlikte hep birlikte söyleyeceğiz!

Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var, aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var, az olsa da ağabeyim ablalarım var.

Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir."

"Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz.

6-0'ı bu adam yaptı burada. 4-0'ları burada yaptı. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın. Size gülüyorum, gülüyorum. Neyse.

Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçeliler'e ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi."

"Beni mücadele adamı yapan Fenerbahçelilerdir. 'Kardeşin duymaz, el oğlu duyar' denen zamanda sizler kardeşimdiniz; mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, milyonlarca Fenerbahçeli yanımdaydı. Benim Fenerbahçelilere borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde, hapishane duvarlarının arkasından şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlayan Fenerbahçelileri nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran 50 bin Fenerbahçeli kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi!"

"Vatana millete devlete ihanet eden hain şebekeye karşı, herkesten önce, askerden polisten devletten de önce meydan okuyan dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum.

Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinden patlatmak için adayım."

"Fenerbahçe'nin kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden, çocukların gözyaşı dökmesine artık dayanamadığım için geliyorum. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde bir daha hatırlatmak istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener!

Fenerbahçe en büyüktür. Kimseden Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezonu bu sloganla başlayıp bu sloganla şampiyon olmak için geliyorum. Burası Fenerbahçe kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz, bana hiç yakışmaz."

"Hangi futbolcuyu ve hocayı getireceksiniz diye soruyorlar. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu ve hoca yoktur. Messi lazım ise Messi, Ronaldo lazım ise Ronaldo gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir! Gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayarak itibar kazanmak bize yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum."