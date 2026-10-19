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Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı, Türkiye'de yaşayan ve faaliyet gösteren 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı aldırıldığını açıkladı. Söz konusu kişiler hakkında uluslararası arama başlatıldığı bildirilirken, soruşturmanın sosyal medya paylaşımları ve diplomatik temsilcilikler önündeki protestolarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, ülkenin anayasal düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması ile dini radikalizm ve aşırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında karar alındığı ifade edildi.

HAKLARINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLEN İSİMLER AÇIKLANDI

Azerbaycan Başsavcılığı, gıyabi tutuklama kararı verilen kişilerin Rıdvan Kaya, Zekeriya Ceran, Fatih Tezcan, Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu olduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişilere Azerbaycan Ceza Kanunu'nun farklı maddeleri kapsamında suçlamalar yöneltildiği kaydedildi.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, 7 kişi hakkında Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 281.2, 283.2.1 ve 167-3.1 maddeleri kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Bu maddelerin, iktidarın zorla ele geçirilmesine ve anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik aleni çağrılar, şiddet yoluyla dini nefret ve düşmanlığın körüklenmesi ile dini aşırıcılık içerikli materyallerin hazırlanması, saklanması ve yayılması suçlamalarını kapsadığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE PROTESTOLAR İNCELEMEDE

Soruşturma kapsamında 25 Eylül ile 18 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan sosyal medya paylaşımlarının incelendiği bildirildi. Ayrıca Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolarda yapılan konuşmaların da soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve uluslararası adli yardımlaşma ile iş birliği mekanizmalarının devreye alındığını açıkladı.